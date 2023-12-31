"إيذاناً بالحرب".. "مسيرتان" مفخختان تهاجمان "البيشمركة" في كردستان العراق

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هورماني، في بيان: "في الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي الليلة الماضية، تعرض مقر لقوات بيشمركة كردستان في حدود بيرمام - أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين، ولحسن الحظ لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر بالأرواح، واقتصر على أضرار مادية فقط".