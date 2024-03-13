وزير الخارجية الأردني: لا يمكن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتقويض أمن المنطقة

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في عمان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: إن الأردن وإسبانيا اتفقا على أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة، مؤكداً أنه لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة، ومنع "إسرائيل" دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.