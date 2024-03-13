وزير الخارجية الأردني: لا يمكن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتقويض أمن المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا يمكن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض أمن المنطقة، واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في عمان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: إن الأردن وإسبانيا اتفقا على أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة، مؤكداً أنه لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة، ومنع "إسرائيل" دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأوضح أنه بحث مع نظيره الإسباني الأوضاع المتدهورة في غزة، وأكد الاتفاق على وقف العدوان الإسرائيلي؛ لأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن بلاده ترفض أن تأخذ "إسرائيل" سكان غزة رهينة، موضحاً أن لإسبانيا دوراً رئيساً في جهود السلام، ونعول عليها ودورها في إيجاد حل للكارثة التي حلت بقطاع غزة.
من جهته، طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متحدثاً عن رغبة بلاده بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، مبيناً أن أكثر من 90 دولة تدعم هذا الأمر.
وقال ألباريس: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤسسة إنسانية غير قابلة للتبديل ولا التعديل، مشيراً إلى أن الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق وعلى المجتمع الدولي وقف المأساة المتواصلة في غزة.