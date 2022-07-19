القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في التسريبات المنسوبة لـ"المالكي"

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم "الثلاثاء"، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأفاد المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان، بأن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبًا مقدمًا إلى الادّعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.
وأضاف أن التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، القيادات المتحالفة مع "المالكي"، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سابق صحتها.