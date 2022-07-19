القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في التسريبات المنسوبة لـ"المالكي"

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، القيادات المتحالفة مع "المالكي"، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سابق صحتها.