"ستولتنبرغ": عدم دفاع حلفاء "الناتو" عن بعضهم يقوض أمنهم جميعاً

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأحد)، من خطورة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه قد "يشجع روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل".
وقال "ستولتنبرغ" في بيان: "إن أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم البعض، يقوض أمننا جميعاً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد".
وأضاف: "إن الحلف الأطلسي سيبقى مستعداً وقادراً على الدفاع عن كل الحلفاء، وإن أي هجوم على الحلف الأطلسي سيثير رداً موحداً وقوياً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتابع: "إنني على اقتناع بأن الولايات المتحدة ستبقى حليفاً قوياً وملتزماً داخل الحلف الأطلسي أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية".
ورد البيت الأبيض بحزم على تصريحات "ترامب"، واعتبر الناطق باسمه أندرو بيتس في بيان مساء أمس "أن تشجيع أنظمة مجرمة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع ومجنون".