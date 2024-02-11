"ستولتنبرغ": عدم دفاع حلفاء "الناتو" عن بعضهم يقوض أمنهم جميعاً

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأحد)، من خطورة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه قد "يشجع روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية، في حال عودته إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل".