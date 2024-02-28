المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة: الصمت بمثابة رخصة لتجويع وقتل الفلسطينيين

وأوضح عمار بن جامع، في كلمة ألقاها ضمن جلسة مجلس الأمن الدولي، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة: "إن العدوان الجاري في القطاع ليس حربًا ضد حماس، ولكنه عقاب جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل".