"لم يسمع السؤال".. رغم تراجع البيت الأبيض عن تصريح بايدن هناك ضغوط على "إسرائيل" لتأجيل الهجوم البري

لكن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي "لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وكان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".