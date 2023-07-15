رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. وقمة متوقّعة مع زيلينسكي

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: إنها تبحث تصدير الذخائر إلى الولايات المتحدة، لكنها قالت: إن التقارير الإعلامية التي أفادت أن سول وافقت على إرسال قذائف مدفعية إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا؛ "غير دقيقة".