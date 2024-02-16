"الاتحاد الأوروبي" يحذّر إسرائيل من عواقب أي عملية عسكرية على مدينة رفح

حذّر الاتحادُ الأوروبي، المحتلَّ الإسرائيلي من القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى لجوء أكثر من مليون فلسطيني في رفح هربًا من العدوان الإسرائيلي.