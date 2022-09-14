غداة يوم دامٍ.. تجدُّد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

وقُتل ما لا يقل عن 49 جندياً من أرمينيا و50 من أذربيجان في اشتباكات أمس، وحمّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدُّد القتال، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدعوة للهدوء.