غداة يوم دامٍ.. تجدُّد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

تجدّدت الاشتباكات اليوم (الأربعاء) بين أرمينيا وأذربيجان غداة يومٍ دامٍ قُتل فيه نحو مئة جندي في مواجهاتٍ حدودية هي الأكثر دموية بين الدولتين الواقعتين في القوقاز منذ 2020.
واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، أذربيجان بإطلاق نيران المدفعية وقذائف الهاون واستخدام أسلحة صغيرة في هجومٍ جديدٍ، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت الوزارة أن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ما زال متوتراً.
من جهتها، اتهمت أذربيجان بدورها أرمينيا، بإطلاق قذائف هاون ومدفعية على وحداتها العسكرية.
وقُتل ما لا يقل عن 49 جندياً من أرمينيا و50 من أذربيجان في اشتباكات أمس، وحمّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدُّد القتال، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدعوة للهدوء.