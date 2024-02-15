بعد مقتل مجندة بصاروخ لبناني.. انتقادات حادة لفشل منظومة الدفاع الجوي بجيش الاحتلال

وتابع: "ليس من الواضح ما إذا كانت الظروف الجوية المعقدة أو تفاصيل فنية أخرى هي التي أدّت إلى عدم إصابة الصاروخ، لكن لم يكن من المفترض أن تكون هذه عملية معقدة".