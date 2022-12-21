"بايدن" يستقبل "زيلينسكي" في البيت الأبيض ويعده بدعم عسكري "سخي"

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة، في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ببلاده في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفقًا للعربية نت.