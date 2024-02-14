205 ملايين إندونيسي ينتخبون رئيسهم الجديد

بدأ الناخبون في إندونيسيا، اليوم (الأربعاء) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في نحو 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحاً.