205 ملايين إندونيسي ينتخبون رئيسهم الجديد

بدأ الناخبون في إندونيسيا، اليوم (الأربعاء) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في نحو 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحاً.
ودُعِيَ ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثّليهم في مجلس المناطق والمجالس المحليّة.
وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بابوا، المقاطعة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل، ويستمرّ التصويت ستّ ساعات فقط؛ إذ من المفترض أن ينتهي في الساعة 13:00 (06:00 ت غ)، وفقاً لـ"فرانس برس".
وينتخب الإندونيسيون، بالإضافة إلى رئيسهم الجديد، أعضاء البرلمان البالغ عددهم 580 نائباً فضلاً عن 20 ألف عضو في المجالس التمثيلية المناطقية والمحلية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين؛ أبرزهم وزير الدفاع برابوو سوبيانتو الذي تعهّد في حملته الانتخابية بمواصلة إنجازات الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، ويُعتبر "سوبيانتو" المرشّح الأوفر حظاً لخلافة جوكو ويدودو على رأس ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.