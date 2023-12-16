أمريكا تعلن إسقاط 14 "مسيرة" أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

وبيّنت القيادة الأمريكية أنه لم تُسجل أي أضرار في السفن التي كانت في المنطقة، أو الإبلاغ عن أي إصابات، فيما تم إعلام الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر بهذا التهديد.