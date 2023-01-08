مسار الأزمة في البرازيل.. من الانتخابات الرئاسية إلى "يوم الاقتحامات"

وبعد الجولة الأولى غير الحاسمة في مطلع أكتوبر جرت جولة إعادة بين الاثنين في نهاية الشهر ذاته، تغلب فيها لولا (77 عامًا) بفارق ضئيل (50.9 في المئة) على بولسونارو، لكن بولسونارو لم يعترف بالخسارة؛ وهو ما يبدو أنه غذَّى احتجاجات أنصاره.