أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تصر على عدم التعاون بجدية مع "الطاقة الذرية"

وذكرت البلدان الأربعة، في بيان مشترك، أنه "لم يتحقق أي تقدم على الإطلاق مع إيران في قضايا الضمانات العالقة وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في يونيو"، وفقاً لـ"فرانس برس".