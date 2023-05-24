رئيس مرتزقة "فاغنر" يكشف عن عدد قتلاه في معركة باخموت

كشف رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة يفغيني بريغوجين، عن أن أكثر من 20 ألفاً من قواته قتلوا في المعركة الطويلة للسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس" اليوم (الأربعاء).