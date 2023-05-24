العالم
رئيس مرتزقة "فاغنر" يكشف عن عدد قتلاه في معركة باخموت
اعتبر أن هدف الغزو الروسي أدى لنتائج عكسية
كشف رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة يفغيني بريغوجين، عن أن أكثر من 20 ألفاً من قواته قتلوا في المعركة الطويلة للسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس" اليوم (الأربعاء).
وقال "بريغوجين" خلال مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس مع كونستانتين دولغوف، وهو محلل إستراتيجي سياسي موال للكرملين: "إن هدف الغزو الروسي المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا أدى إلى نتائج عكسية، لأن جيش كييف أصبح أقوى بعدما وفر له حلفاؤه الغربيون الأسلحة والتدريب".
ورأى أنه "من المحتمل أن يدفع الهجوم المضاد المتوقع لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، في ظل الدعم الغربي المستمر، القوات الروسية إلى الخروج من جنوب وشرق أوكرانيا وكذلك شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها".