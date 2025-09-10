شاهد.. محاولة اغتيال ناشط أمريكي مؤيد لترامب أمام عدسات الكاميرات

يُذكر أن كيرك أسس في عام 2012 منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" (TPUSA)، ويشغل منصب المدير التنفيذي فيها، حيث تعمل المنظمة على تعزيز القيم المحافظة في المدارس والكليات والجامعات، ومحاربة "الأجندة اليسارية".