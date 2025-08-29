روسيا ترد على وصف ماكرون لبوتين بـ"الغول": تصريحات متدنية وإهانات لشعبنا

ردّت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبواب أوروبا"، معتبرة أن ما صدر عن ماكرون "لا يليق برئيس دولة".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن ماكرون اعتاد إطلاق "تصريحات غريبة تتجاوز أحيانًا حدود اللياقة، وتحولت إلى مستوى متدنٍ من الإهانات ضد روسيا وشعبها"، مضيفة أن "المفترس الحقيقي هو فرنسا".
واتهمت زاخاروفا باريس بأنها "دعمت الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، ولا تزال تزوّد كييف بالأسلحة، مما يؤدي إلى مقتل الأوكرانيين"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تهدف لتحقيق ما وصفته بـ"المكاسب السياسية الأيديولوجية"، معتبرة أنها تمثل ما أطلقت عليه "أيديولوجية الجيف".
وزعمت أن فرنسا تتحمّل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تفاقم الأزمة الأوكرانية، متهمة السلطات الفرنسية بلعب دور سلبي ساهم في تصعيد النزاع.
وكان ماكرون قد أدلى بتصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية بتاريخ 19 أغسطس، وصف خلالها بوتين بأنه "غول بحاجة إلى مواصلة الافتراس لضمان بقائه"، في إشارة إلى سياسات الكرملين تجاه دول الجوار.
وفي وقت لاحق، دافع ماكرون عن وصفه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكدًا أن "التعبير لم يكن قبيحًا"، بل يعكس شعور شعوب مثل الأوكرانيين والجورجيين تجاه الموقف الروسي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".