روسيا ترد على وصف ماكرون لبوتين بـ"الغول": تصريحات متدنية وإهانات لشعبنا

واتهمت زاخاروفا باريس بأنها "دعمت الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، ولا تزال تزوّد كييف بالأسلحة، مما يؤدي إلى مقتل الأوكرانيين"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تهدف لتحقيق ما وصفته بـ"المكاسب السياسية الأيديولوجية"، معتبرة أنها تمثل ما أطلقت عليه "أيديولوجية الجيف".