فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم (الأحد)، أن الدبابات القتالية الخفيفة "آ أم أكس-10" ستُسلّم نهاية الأسبوع المقبل لأوكرانيا.
وقال "لوكورنو" في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "لن أذكر عدد الدبابات حتى لا أعطي معلومات استراتيجية لروسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويتزامن تسليم هذه الدبابات مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرّر نهاية يناير الماضي إرسال هذه الدبابات، في إطار تحديث المعدات التي يسلمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا، بعد تردد استمر أشهرًا؛ خوفًا من دفع موسكو إلى تصعيد.