فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة الأسبوع المقبل

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرّر نهاية يناير الماضي إرسال هذه الدبابات، في إطار تحديث المعدات التي يسلمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا، بعد تردد استمر أشهرًا؛ خوفًا من دفع موسكو إلى تصعيد.