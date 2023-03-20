بكين تُعلق على مذكرة اعتقال "الجنائية الدولية" لـ"بوتين"

أكدت الصين أنها ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومُنْصِف في الأزمة الأوكرانية، ولعب دور بنّاء في محادثات السلام.
جاء ذلك تعليقًا من الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يأتي تعليق "الخارجية الصينية" تزامنًا مع زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إلى روسيا لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة، والتي تستمر لثلاثة أيام، بأنها "رحلة صداقة وتعاون وسلام"، وكتب "شي": "أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معًا رؤية جديدة للعلاقات الثنائية".
وامتنعت الصين عن إدانة الغزو الروسي علنًا، وتنتقد الولايات المتحدة لإرسالها إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، كما تتبنّى حاليًا مبادرة للسلام بين موسكو وكييف.