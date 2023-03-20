بكين تُعلق على مذكرة اعتقال "الجنائية الدولية" لـ"بوتين"

وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة، والتي تستمر لثلاثة أيام، بأنها "رحلة صداقة وتعاون وسلام"، وكتب "شي": "أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معًا رؤية جديدة للعلاقات الثنائية".