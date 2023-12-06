القضاء الإيراني يحكم على أمريكا بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار على قتل "سليماني"

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أنه "بعد شكوى رفعها 3318 مواطنًا في كل أنحاء البلاد، حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأمريكية وشخصيات حكومية أمريكية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارًا و770 مليون دولار".