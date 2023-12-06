القضاء الإيراني يحكم على أمريكا بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار على قتل "سليماني"

حكمت محكمة إيرانية على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار؛ على اغتيالها القائد السابق لفيلق القدس اللواء قاسم سليماني عام 2020 في العراق، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية، اليوم (الأربعاء).
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أنه "بعد شكوى رفعها 3318 مواطنًا في كل أنحاء البلاد، حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأمريكية وشخصيات حكومية أمريكية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارًا و770 مليون دولار".
وأضاف أن المحكمة أدانت في هذه القضية 42 شخصًا وكيانًا أمريكيًا بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقُتِلَ "سليماني" بضربة من طائرة أمريكية مُسيَّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.