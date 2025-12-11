سوريا ترحب بإلغاء "قيصر".. والشيباني: انتصار للدبلوماسية

رحّبت سوريا، اليوم الخميس، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولًا مهمًّا في الموقف الدولي تجاه دمشق، وانتصارًا للدبلوماسية السورية.
ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "إكس"، الخطوة بـ"المسؤولة"، مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية دعم سوريا في هذه المرحلة، ومهنئًا الشعب السوري بما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" و"انتصار للحق وصمود السوريين".
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السورية إن التصويت الأمريكي يمهد لمرحلة جديدة من التحسن في حركة الاستيراد، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، فجر اليوم، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، متضمنًا بندًا ينص على إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر".
يُذكر أن قانون "قيصر" أُقر في 11 ديسمبر 2019، وفرض عقوبات صارمة على أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
ومن المتوقع أن يُسهم إلغاء القانون في فتح الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، لدعم الإدارة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب.