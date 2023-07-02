هدم واستشهاد واعتقال.. توثيق لاعتداءات الاحتلال في القدس خلال 180 يوماً

ولفت التقرير أن الاحتلال أبعد 877 فلسطينياً عن مدينة القدس، بينهم 305 عن المسجد الأقصى المبارك، لتصدّيهم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، مبيناً أن هذا العام شهد تصاعداً في وتيرة عمليات الاعتقال والهدم والاستهداف للوجود الفلسطيني، في محاولة من الاحتلال لتكريس واقع تهويدي جديد في المدينة المقدّسة.