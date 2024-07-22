حملة "هاريس" تجمع 81 مليون دولار تبرعات في يوم واحد بعد انسحاب "بايدن"

وفي أول ظهور عام لها اليوم الاثنين منذ انحساب بايدن المفاجئ من حملة إعادة انتخابه، وتأييده لترشح هاريس خلفًا له، قالت نائبة الرئيس في فعالية لتكريم رياضيين جامعيين بالبيت الأبيض إن "إرث جو بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث. كل يوم يكافح رئيسنا جو بايدن من أجل الشعب الأمريكي، ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".