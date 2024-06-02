مستشار "نتنياهو": إسرائيل قبلت خطة "بايدن" لوقف حرب غزة دون التخلي عن شروطها

وأشاد "بايدن" بعدة مقترحات لوقف إطلاق النار على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكل منها أطر مماثلة لتلك التي حددها الجمعة الماضي وانهارت جميعها، وفي فبراير (شباط)، أعلن أن إسرائيل وافقت على وقف القتال بحلول شهر رمضان، الذي بدأ في 10 مارس، ولم تتحقق مثل هذه الهدنة، وكانت النقطة الرئيسية التي تعثرت عندها المفاوضات هي إصرار إسرائيل على أنها لن تناقش سوى التوقف المؤقت للقتال حتى يتم القضاء على "حماس"، وتصر "حماس"، على أنها لن تطلق سراح الرهائن إلا في إطار طريق يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب.