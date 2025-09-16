الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات مشددة على إسرائيل لوقف حرب غزة

حذّر الاتحاد الأوروبي من تداعيات الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيفاقم الوضع الإنساني المتدهور، ويؤدي إلى "المزيد من الموت والدمار والنزوح"، بحسب بيان رسمي.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عبر منصة "إكس"، أن المفوضية الأوروبية ستعرض غدًا حزمة تدابير جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار الحرب في غزة.
وتتضمن الإجراءات المقترحة تعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء وصفوا بـ"المتطرفين"، إلى جانب مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، في رسالة أوروبية واضحة تطالب بإنهاء الحرب الدائرة.
بدوره، صرّح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، لقناتي "العربية/الحدث" أن الاتحاد يطالب إسرائيل بوقف الهجوم فورًا، مؤكداً رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً.
وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الأسبوع المقبل في نيويورك، بمشاركة السعودية وفرنسا والنرويج، كما اعتبر أن ما يجري في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
ورحب الاتحاد بقرار نيويورك القاضي بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق.
وتأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت أعلنت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية بدء عملية احتلال مدينة غزة، موضحة أن التوغل لا يزال في مراحله الأولى، وأن الدبابات لم تصل إلى مركز المدينة بعد.
وأشارت المصادر إلى أن العملية تتم بمشاركة لواءين قتاليين، على أن ينضم لواء ثالث لاحقاً، فيما شهدت المدينة موجة نزوح كثيفة باتجاه الجنوب رغم غياب المناطق الآمنة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في مستهل الإدلاء بشهادته بمحكمة الفساد، أن إسرائيل أطلقت "عملية عسكرية كبيرة في غزة".