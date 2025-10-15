وزير العدل اللبناني: سوريا تعهدت بكشف معلومات الاغتيالات وملفات النظام السابق ودعم لجنة المخفيين

وأوضح نصار في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الاجتماعات مع الجانب السوري بحثت ملاحقة الفارين من العدالة، لافتاً إلى أن التعاون القضائي سيستمر، وأن لا معلومات حتى الآن عن وجود قادة من النظام السوري السابق في لبنان، مؤكداً أن العلاقة مع دمشق تقوم على أساس الندّية.