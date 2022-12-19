رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم يفوز بتصويت على الثقة

فاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتصويت على الثقة في البرلمان الاثنين، ما عزز موقعه في السلطة بعد نحو شهر من انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة وأجبرته على التحالف مع خصومه الذين تلاحقهم شبهات فساد.
وأعلن رئيس مجلس النواب الماليزي جوهري عبدول أن تأكيد الثقة برئيس الوزراء تم عبر تصويت صوتي في وقت متأخر الاثنين.
وقال أنور لوكالة فرانس برس إنه نال دعم 148 نائبا في المجلس المؤلف من 222 مقعدا، أي غالبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات التي جرت في 19نوفمبر.
وكان جوهري حليف أنور ابراهيم قد حصل أيضا على 148 صوتا عند انتخابه رئيسا لمجلس النواب الاثنين.
واعتبر محللون أن على الغالبية النيابية تحقيق الاستقرار السياسي في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي شهدت أربعة تغييرات في القيادة خلال سنوات عدة.
وحصد باكاتان هارابان (تحالف الأمل) بزعامة أنور 82 مقعدا، ورغم تقدمه على منافسيه إلا أنه لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة.