رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم يفوز بتصويت على الثقة

فاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتصويت على الثقة في البرلمان الاثنين، ما عزز موقعه في السلطة بعد نحو شهر من انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة وأجبرته على التحالف مع خصومه الذين تلاحقهم شبهات فساد.