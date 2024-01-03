من تسبب في اغتيال "العاروري"؟ وما دور "حزب الله"؟.. صحفي يكشف معلومات خطيرة

وكتب "طارقجي" على حسابه في منصة "إكس": "معلومات خاصة تشير إلى تورط قيادي أمني هام في جهاز أمن حزب الله بتزويد الإسرائيليين بإحداثيات وتوقيت دخول القيادي في حماس صالح العاروري إلى مكتبه حيث تم اغتياله اليوم. القيادي الأمني تم اعتقاله منذ قليل مع زوجته من منزله في منطقة الشياح. يعني بالعربي عملاء ويتاجرون بالمقاومة ".