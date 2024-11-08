السودان.. الحرب والأوضاع المأساوية تعصفان بـ"سلة غذاء العالم"

ومن المحاصيل الزراعية التي شهدت تراجعًا شديدًا خلال الفترة الماضية: الذرة التي تراجعت من 5 ملايين طن إلى 3 ملايين طن، والدخن من مليونَي طن إلى 633 ألف طن، والقمح الذي تراجع من 476 ألف طن إلى 377 ألف طن.