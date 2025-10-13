بعد إدانته في قضية تمويل من القذافي.. ساركوزي إلى السجن الأسبوع المقبل

وذكرت القناة أن ساركوزي سيتوجه إلى سجن "لا سانتيه" في باريس، أحد سجنين فقط في المنطقة يضمان قسمًا للحماية الخاصة، وهو ما يتيح تأمينًا استثنائيًا يتناسب مع وضعه السياسي السابق.