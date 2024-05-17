أضرم النار في معبد يهودي.. الشرطة الفرنسية تقتل جزائريًّا مسلحًا بقضيب وسكين!

وقال "دارمانان" على منصة "إكس": "في روان، حيّد أفراد الشرطة الوطنية في وقت مبكر من هذا الصباح شخصًا مسلحًا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".