"أبوعجيلة" صانع قنبلة "لوكيربي" في قبضة السلطات الأمريكية

تحتجز السلطات الأمريكية رجلًا ليبيًا يُشتبه في كونه من قام بتصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي قبل 34 عامًا.
ووفق هيئة الإذاعة البريطانية كانت الولايات المتحدة قد وجهت قبل عامين إلى أبوعجيلة مسعود المريمي تهمة التورط في التفجير الذي وقع في ديسمبر 1988.
وكان الانفجار الذي وقع على متن طائرة كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية قد أودى بحياة 270 شخصًا، فيما يعتبر أكثر هجوم إرهابي يقع على الأراضي البريطانية.
وكانت تقارير قد تحدثت عن اختفاء أبوعجيلة مسعود من قبل جماعة مسلحة ليبيا ما أذكى التكهنات بأنه سيتم تسليمه لواشنطن استعدادا لمحاكمته.
وشهد عام 2001 إدانة عبدالباسط المقرحي بتهمة تفجير الطائرة في محاكمة جرت في هولندا.
وأفرج عن المقرحي عام 2009 بعد إصابته بمرض السرطان قبل أن يموت في ليبيا عام 2012.