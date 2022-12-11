"أبوعجيلة" صانع قنبلة "لوكيربي" في قبضة السلطات الأمريكية

وكان الانفجار الذي وقع على متن طائرة كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية قد أودى بحياة 270 شخصًا، فيما يعتبر أكثر هجوم إرهابي يقع على الأراضي البريطانية.