جنيف.. ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا «كوفيد-19»

وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ بشأن جدري القرود في شهر مايو الماضي، عادت أعداد الإصابات الجديدة بالمرض للارتفاع خلال الشهرين الماضيين في آسيا وإفريقيا، داعياً الدول إلى مواصلة التأهب والمراقبة والرصد الوبائي والاستجابة وتعزيزها.