واشنطن وطوكيو وسيول تتفق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة إطلاق صواريخ كوريا الشمالية

وأوضح وزراء دفاع البلدان الثلاث في بيان مشترك، في سنغافورة على هامش قمة "حوار شانجريلا"؛ أن آلية تبادل بيانات التحذيرات الصاروخية الآنيّة، ستُفَعَّل قبل نهاية العام؛ من أجل تحسين قدرة كل دولة على اكتشاف وتقييم الصواريخ التي يتم إطلاقها من جانب كوريا الشمالية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".