واشنطن وطوكيو وسيول تتفق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة إطلاق صواريخ كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، واليابان، اليوم (السبت)، الاتفاق على تشغيل آلية ثلاثية لمشاركة بيانات آنيّة عن عمليات إطلاق كوريا الشمالية لصواريخها؛ على أن يتم تشغيله في غضون العام الجاري؛ في خطوة تثير غضب بيونج يانج، التي تصف التعاون الثلاثي بـ"التواطؤ العسكري" ضدها.
وأوضح وزراء دفاع البلدان الثلاث في بيان مشترك، في سنغافورة على هامش قمة "حوار شانجريلا"؛ أن آلية تبادل بيانات التحذيرات الصاروخية الآنيّة، ستُفَعَّل قبل نهاية العام؛ من أجل تحسين قدرة كل دولة على اكتشاف وتقييم الصواريخ التي يتم إطلاقها من جانب كوريا الشمالية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، قال وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونج سوب، عقب الاجتماع الثلاثي في سنغافورة: "اتفقنا على رفع مستوى التعاون الأمني الثلاثي إلى مستوى أعلى مع تنفيذ الاتفاقات التي وردت في لقاءات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بصورة إيجابية".
وأضاف: "على وجه الخصوص، اتفق الوزراء على ربط نظام تقاسم المعلومات الكوري الأمريكي بنظيره الأمريكي الياباني؛ بهدف تقاسم المعلومات التحذيرية بشأن الصواريخ الكورية الشمالية، وإجراء تشاورات عملية لتشغيله في غضون العام الجاري".