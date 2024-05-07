لبعث رسالة سياسية.. أمريكا تعلق شحنات قنابل دقيقة موجهة لإسرائيل

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع شركة بوينج إلى إسرائيل وذلك لبعث رسالة سياسية لإسرائيل.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مسؤول أمريكي وستة أشخاص آخرين أن إدارة بايدن تحتجز شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ مخصصة إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن لم توقع بعد على صفقة بيع معلقة لذخائر الهجوم المباشر المشترك من بوينج والتي كانت ستشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة في التوجيه والقنابل ذات القطر الصغير، وفقًا لستة مصادر في الصناعة والكونغرس.
ولم تنكر إدارة بايدن رسميًا البيع المحتمل، إلا أنها تتخذ إجراءات من خلال التقاعس عن العمل من خلال تأجيل الموافقات والجوانب الأخرى لعملية نقل الأسلحة وذلك لإرسال رسالة إلى إسرائيل، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية مطلع على العملية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وحسب الصحيفة يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تؤجل فيها الإدارة الأمريكية صفقة بيع أسلحة محتملة لإسرائيل منذ أن هاجمت حركة حماس البلاد في 7 أكتوبر.
ويتعرض الرئيس جو بايدن إلى ضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة.