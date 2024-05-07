لبعث رسالة سياسية.. أمريكا تعلق شحنات قنابل دقيقة موجهة لإسرائيل

ولم تنكر إدارة بايدن رسميًا البيع المحتمل، إلا أنها تتخذ إجراءات من خلال التقاعس عن العمل من خلال تأجيل الموافقات والجوانب الأخرى لعملية نقل الأسلحة وذلك لإرسال رسالة إلى إسرائيل، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية مطلع على العملية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.