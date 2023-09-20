الإعلان عن وقف إطلاق النار في إقليم "ناغورني كاراباخ"

ولفت إلى أن الرئاسة الأذربيجانية دعت ممثلين عن الأرمن الذين يعيشون في ناغورني كراباخ إلى الحوار "عدة مرات"؛ من أجل "البحث في مسألة إعادة إدماجهم" في أذربيجان لكنهم "رفضوا".