الإعلان عن وقف إطلاق النار في إقليم "ناغورني كاراباخ"

أُعلن اليوم عن وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، بعد أن وافق الجانب الأرميني على شروط أذربيجان بشأن نزع سلاح القوات الأرمينية من أجل وقف العملية العسكرية.
من ناحيته، أكد الرئيس الأذري "إلهام علييف"، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية التي بدأتها باكو في ناغورني كراباخ، ستتوقف في حال تسليم الانفصاليين الأرمن أسلحتهم.
وقالت الرئاسة الأذربيجانية، في بيان نشرته صباح الأربعاء: "أكد رئيس الدولة (إلهام علييف) أن إجراءات مكافحة الإرهاب ستتوقف إذا سلم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم وكانوا منزوعي السلاح"؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وذكرت الرئاسة أن الاتصال بين "علييف" و"بلينكن" جرى أمس الثلاثاء.
وأضاف علييف: "السكان المدنيون والمنشآت ليست مستهدفة؛ بل تم تدمير الأهداف العسكرية المشروعة فقط".
ولفت إلى أن الرئاسة الأذربيجانية دعت ممثلين عن الأرمن الذين يعيشون في ناغورني كراباخ إلى الحوار "عدة مرات"؛ من أجل "البحث في مسألة إعادة إدماجهم" في أذربيجان لكنهم "رفضوا".
ووفق البيان، فقد أكد "علييف" أن "باكو" أطلقت هذه العملية بعد مقتل "مدنيين وشرطيين" في ناغورني كراباخ الثلاثاء بانفجار لغمين، متهمًا مخربين أرمن بزرع هذه العبوات الناسفة؛ بحسب "فرانس برس".