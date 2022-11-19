"منظمة التعاون الإسلامي" تدعو إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية لأطفال النازحين واللاجئين

جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام منذ عام 1954، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة الوعي حول حقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، ودعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوقهم.