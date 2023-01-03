"استفزاز غير مسبوق".. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحات "الأقصى"

وأثارت هذه التصريحات مخاوف من اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، الاثنين، خطوة "بن غفير" بمثابة "استفزاز سيؤدي إلى عنف"؛ داعيًا إلى منعه من ذلك.