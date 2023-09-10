لافروف: قمة العشرين ناجحة والمجموعة تشهد إصلاحًا داخليًّا.. بمثابة نقطة تحول

وتابع أن "مجموعة العشرين تشهد نوعًا من الإصلاح الداخلي، يتجلى بالدرجة الأولى في الزيادة الملموسة في نشاط أعضاء مجموعة العشرين من الجنوب العالمي الذين عملوا بوضوح وإصرار، مع الدور القيادي للهند، لأخذ مصالحهم بعين الاعتبار في الاتفاقيات التي بحثتها مجموعة العشرين، ونجحت في تضمينها بإعلان القمة".