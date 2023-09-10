لافروف: قمة العشرين ناجحة والمجموعة تشهد إصلاحًا داخليًّا.. بمثابة نقطة تحول

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، بأنها كانت ناجحة، وأضاف أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحًا داخليًّا.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة G20: "إن القمة تمثل نجاحًا دون أي شك، أولًا وقبل كل شيء للرئاسة الهندية؛ ولكن أيضًا لنا جميعًا".
وتابع أن "مجموعة العشرين تشهد نوعًا من الإصلاح الداخلي، يتجلى بالدرجة الأولى في الزيادة الملموسة في نشاط أعضاء مجموعة العشرين من الجنوب العالمي الذين عملوا بوضوح وإصرار، مع الدور القيادي للهند، لأخذ مصالحهم بعين الاعتبار في الاتفاقيات التي بحثتها مجموعة العشرين، ونجحت في تضمينها بإعلان القمة".
وتابع لافروف: كانت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بمثابة نقطة تحول فيما يتعلق بالتوجهات؛ لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي، وستعطي قمة مجموعة العشرين زخمًا جديًّا لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.