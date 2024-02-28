"عباس": الحملة التي تتعرّض لها "الأونروا" تستهدف تصفية قضية اللاجئين

وأضاف "عباس" لدى استقباله المفوضَ العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني: "إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي لا حلّ لها سوى بعودة اللاجئين".