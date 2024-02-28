"عباس": الحملة التي تتعرّض لها "الأونروا" تستهدف تصفية قضية اللاجئين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الأربعاء": "إن الحملة التي تتعرّض لها وكالة الأونروا تستهدف تصفية قضية اللاجئين".
وأضاف "عباس" لدى استقباله المفوضَ العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني: "إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي لا حلّ لها سوى بعودة اللاجئين".
وأكد أهمية دور "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب بتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود إلى غزة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير مراكز إيواء لهم، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
وشدّد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وحماية الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل للتهجير من قطاع غزة، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لأبناء القطاع.