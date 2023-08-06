قتلى وجرحى إثر قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف

وقال زيلينسكي؛ على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قنبلة جوية موجّهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بُعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية، مضيفاً أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".