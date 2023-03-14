شرعنة للإرهاب الاستيطاني.. فلسطين تُدين إلغاء الاحتلال لـ"قانون الانفصال"

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن المُضيّ في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافًا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.