المقبرة المفتوحة.. شهر العسل "الإسرائيلي- الأوروبي" يلملم أوراق "دماء غزة"!

ووسط هذه التحذيرات تتصاعد الاتهامات إلى إسرائيل بتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع؛ أبرز هذه الاتهامات كانت تصريحات الاتحاد الأوروبي التي قال فيها إن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إن الآلاف من سكان غزة يعيشون في حالة مجاعة فعلية.