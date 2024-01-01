هل يحمل 2024 "ترامب" إلى السجن؟.. 91 تهمة في أربع محاكمات جنائية

ولفت إلى أن "من المهم التعرف على مَن هم الشهود ضد دونالد ترامب. هؤلاء ليسوا أعداء أو معارضين لدونالد ترامب، وهؤلاء ليسوا ديمقراطيين غاضبين"؛ مشيرًا إلى أن "من المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين نعرفهم والذين من المرجح أن يكونوا على قائمة الشهود؛ هم من الجمهوريين بشكل حصري تقريبًا، وبعضهم من أعضاء حكومته السابقين، والنائب العام السابق، ونائب الرئيس السابق. وأعتقد أن الشهادة التي سنراها ستأتي من جوقة من الأصوات الجمهورية، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لترامب".