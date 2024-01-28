"دورها محوري في إغاثة الفلسطينيين".. مصر تؤكد دعمها الكامل "للأونروا"

وشدد الوزير المصري في بيان على أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة وللشعب الفلسطيني.