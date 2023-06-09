"انفجار سد كاخوفكا".. أصابع الاتهام تشير إلى روسيا وأمريكا تدخل على الخط!

وكان الخبراء قد حذروا في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الأدلة المتاحة محدودة للغاية، لكنهم قالوا إن انفجاراً في مكان مغلق، مع كل طاقته المطبقة على الهيكل المحيط به، من شأنه أن يسبب أكبر قدر من الضرر.