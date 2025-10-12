"فرانس برس" عن مصدر في "حماس": الحركة لن تشارك في حكم غزة

قال مصدر في حركة حماس مقرّب من الوفد المفاوض، الأحد، إن الحركة لن تشارك في حكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ.