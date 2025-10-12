"فرانس برس" عن مصدر في "حماس": الحركة لن تشارك في حكم غزة

قال مصدر في حركة حماس مقرّب من الوفد المفاوض، الأحد، إن الحركة لن تشارك في حكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ.
وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "موضوع حكم قطاع غزة بالنسبة لحماس من القضايا المنتهية"، مضيفًا: "حماس لن تشارك بتاتًا في المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع، لكنها تبقى عنصرًا أساسيًا في النسيج الفلسطيني".
من جانبه، أكّد القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران، السبت، أن ما يُتداول حول مغادرة قادة الحركة للقطاع بموجب اقتراح تضمنته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو "عبث وهراء".
وقال بدران: "الحديث عن إخراج الفلسطيني، سواء من حماس أو غيره، من أرضه، حديث عبثي ولا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني".
وحذّر من أن حماس سترد على أي عدوان إسرائيلي في حال استؤنفت الحرب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة من التفاوض مع إسرائيل ستكون "أكثر صعوبة وتعقيدًا".
وكانت إسرائيل وحماس قد وقّعتا، الخميس الماضي، اتفاقًا في مدينة شرم الشيخ المصرية مهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، ويتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يوم الجمعة، وسط آمال حذرة بإنهاء الحرب وإطلاق مسار جديد من التفاهمات بين الجانبين.