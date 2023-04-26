ألمانيا وبريطانيا تعترضان 3 طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

وقالت القوات الجوية الألمانية على "تويتر": "تم اعتراض طائرات استطلاع؛ حيث تَلَقّت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية، تنبيهًا لتحديد 3 طائرات عسكرية، حلقت طائرتان من طراز +سو- 27 فلانكرز، وأخرى من طراز +إيل- 20+، من روسيا مرة جديدة دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".