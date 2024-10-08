النزيف مستمر.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41965 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 56 فلسطينيًا وإصابة 278 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.