النزيف مستمر.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41965 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 368 على التوالي إلى 41965 شهيدًا، ونحو 97590 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 56 فلسطينيًا وإصابة 278 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.